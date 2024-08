Licenziabile il sindacalista che abusa dei permessi

I datori di lavoro non possono utilizzare “vigilantes” o altre guardie giurate per verificare quantità e qualità dell’attività lavorativa. Questo divieto è particolarmente rigido con riguardo ai dipendenti “sindacalisti”. E la concessione dei permessi sindacali a questa specifica categoria di lavoratori non è soggetta ad alcun potere discrezionale ed autorizzatorio da parte del datore di lavoro. Tuttavia - ha chiarito la Corte di Cassazione (sentenza n.20972/2024) - questi permessi non possono essere...

