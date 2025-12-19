Licenziamento collettivo, il datore può intervenire su un’unica unità ma per oggettive esigenze organizzative
Vanno indicate sia le ragioni che limitino i licenziamenti ai dipendenti dell’unità o settore in questione, sia le ragioni per cui non ritenga di ovviarvi con il trasferimento a unità produttive vicine
In tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, non assuma rilievo, ai fini dell’esclusione della comparazione con i lavoratori di equivalente professionalità addetti alle unità produttive non soppresse e dislocate sul territorio nazionale, la circostanza che il mantenimento in servizio di un lavoratore appartenente alla sede soppressa esigerebbe il suo trasferimento in altra sede, con aggravio di costi per l’azienda e interferenza sull’assetto organizzativo, non contemplandosi, tra...