Licenziamento ritorsivo e obbligo di valutazione delle attività di whistleblowing

Pubblico impiego - Dirigente - Licenziamento in tronco - Licenziamento ritorsivo - Licenziamento di whistleblower - Attività di whistleblowing - Omessa valutazione da parte del giudice - Conseguenze

Per poter escludere il carattere ritorsivo del licenziamento di un dipendente attesa la giusta causa, il giudice non può esimersi dal tenere in conto le circostanze afferenti al whistleblowing di cui il dipendente eventualmente sia stato autore, dovendo motivare nel caso le ragioni di tale omissione...