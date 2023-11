Licenziamento per superamento del periodo di comporto: facoltà del lavoratore di richiedere al datore il dettaglio delle assenze a cura della Redazione Diritto

Licenziamento per superamento del comporto - Facoltà del lavoratore di chiedere il dettaglio delle assenze - Obbligo del datore di fornirlo - Sussistenza - Violazione - Illegittimità del recesso.

In base alle regole dettate dall’art. 2 della l. n. 604/1966 (modificato dall’art. 2 della l. n. 108 del 1990) sulla forma dell’atto e la comunicazione dei motivi del recesso, qualora l’atto di intimazione del licenziamento non precisi le assenze in base alle quali sia ritenuto superato il periodo di conservazione...