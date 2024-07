Lineage acquisisce Eurofrigor: gli studi coinvolti

Nicoletta Carapella, Laura Bernardi, Mennato Fusco, Andrea Mannini

Lineage, il più grande REIT su scala globale operante nel settore dei magazzini a temperatura controllata, ha perfezionato l’acquisizione dell’intero capitale sociale di Eurofrigor, società leader nella fornitura di servizi di stoccaggio refrigerato.

Eurofrigor gestisce una struttura di oltre 24.000 metri quadrati strategicamente posizionata sulla costa centrorientale dell’Italia, che offre servizi quali lo stoccaggio e il congelamento a tunnel. Attualmente, l’azienda è in grado di gestire un mix di prodotti diversificato, composto prevalentemente da pesce, proteine e verdure.

L’acquisizione dimostra ulteriormente l’impegno di Lineage a supportare i settori globali del food e retail, facendo leva su una rete che comprende più di 480 strutture a livello mondiale. Giovannelli e Associati ha assistito Lineage in tutti gli aspetti legali dell’operazione, con un team guidato dalla partner Nicoletta Carapella coadiuvata dalla senior associate Laura Bernardi e composto dall’associate Alessandra Gritti e dai trainee Marika Gentile e Federico Coscia per gli aspetti corporate, dall’associate Santi Marco Calabrò per gli aspetti giuslavoristici, dal partner Riccardo Pontremoli per gli aspetti regolamentari.

I soci venditori e la società sono stati assistiti da Mainini & Associati con un team multidisciplinare guidato dal senior partner Mennato Fusco e dallo junior partner Andrea Filippo Mainini, che si sono occupati degli aspetti legali e contrattuali e della strutturazione fiscale dell’operazione, coadiuvati dalla senior associate Manuela Oldani per i profili giuslavoristici.

DREAM Capital Partners ha agito in qualità di advisor finanziario dei venditori, con un team guidato da Roberto d’Anna, coadiuvato da Sibilla Vecchiarino.