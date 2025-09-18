Linklaters annuncia l’ingresso di Massimiliano Nitti come nuovo partner e responsabile del dipartimento di Corporate in Italia
Linklaters annuncia la nomina di Massimiliano Nitti come nuovo partner e responsabile del dipartimento di Corporate in Italia.
La sua reputazione costruita in oltre venticinque anni ai più alti livelli del mercato legale nell’assistenza a primari operatori nazionali e internazionali segna una svolta nella strategia dello Studio nel mercato italiano.
Nitti è una figura di primissimo piano nel panorama legale italiano, riconosciuto come trusted advisor da prestigiosi clienti corporate e private equity...