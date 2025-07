Linklaters e Ashurst nel rifinanziamento da €800 milioni di IGS S.p.A.

Consalvi - Meacci

Linklaters ha assistito IGS S.p.A., portfolio company di F2i e primo operatore indipendente di servizi di stoccaggio di gas naturale in Italia, in un’operazione di rifinanziamento per un importo di circa 800 milioni di euro concesso da un pool di oltre 10 istituti finanziatori assistiti dallo studio legale internazionale Ashurst.

Il pool di lenders ha incluso Banco BPM S.p.A., Bayerische Landesbank, BPER Banca S.p.A., Crédit Agricole Corporate and Investment Bank Milan Branch, Crédit Agricole Italia, Deutsche Bank AG, Eurobank Private Bank Luxembourg S.A., ING Bank N.V. Milan Branch, Intesa Sanpaolo S.p.A., KfW IPEX-Bank, Societe Generale Milan Branch e UniCredit.

L’operazione è finalizzata sia al rifinanziamento del debito finanziario residuo, relativo al finanziamento esistente per la costruzione dell’impianto di stoccaggio di gas naturale sotterraneo di Cornegliano Laudense, sia al finanziamento di nuovi investimenti collegati al progetto e ad attività accessorie.

Linklaters ha agito con un team multidisciplinare guidato dal partner Ettore Consalvi, coadiuvato dalla counsel Alessandra Ortelli, dai managing associate Benedetta Marino, Alessandro Gemmo e Maria Chiara De Biasio, dall’associate Federica Subba e dal trainee Riccardo Sirchia. I profili Golden Power sono stati seguiti dal partner Lucio D’Amario, insieme al managing associate Giorgio Valoti e alla trainee Arianna Faldani, mentre per i profili fiscali ha agito un team guidato dal counsel Fabio Balza, coadiuvato dal managing associate Luigi Spinello e dall’associate Giovanni Moretta.

Ashurst ha assistito i lender con un team multi disciplinare coordinato dal partner Carloandrea Meacci affiancato dalla senior associate Francesca Cioppi e dall’associate Stefano Tallamona. Gli aspetti fiscali dell’operazione sono stati curati dal partner Michele Milanese con gli associate Federico Squarcia, Francesco Antico e il trainee Michele Lanzoni. Per i profili Golden Power, il team ha incluso il partner Gabriele Accardo e l’associate Cecilia Ghinassi Carini.