Linklaters ed A&O Shearman nella tap issue di INWIT S.p.A.
Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. (“INWIT” o la “Società”) ha completato il collocamento di un prestito obbligazionario nella forma di una tap issue di €150,000,000 fungibile con il bond di €750,000,000 emesso ad aprile 2025 con scadenza il 1 aprile 2030 (la “Tap Issue”).
Documentato ai sensi del programma Euro Medium Term Notes da 4 miliardi di euro della Società, il bond corrisponde una cedola annua fissa pari a 3,750% ed è stato oggetto di dual listing sul mercato regolamentato della Borsa...