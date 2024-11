Linklaters, Di Tanno Associati, Osborne Clarke, Spada Partners, e Legance nell’investimento di maggioranza di Eurizon in Germani S.p.A.

Pietro Belloni, Fabio Brunelli, Alberto Passera, Guido Iannoni

Linklaters comunica di avere assistito Eurizon Capital SGR, società capofila della Divisione Asset Management del Gruppo Intesa Sanpaolo, nel perfezionamento, attraverso i propri Fondi di Investimento Alternativo Infrastrutturali, gestiti dalla controllata Eurizon Capital Real Asset SGR, dell’acquisizione di una quota di maggioranza di Germani S.p.A., operatore italiano attivo nel trasporto su gomma e nel trasporto intermodale di rifiuti e altri materiali, fondata nel 1965 da Faustino Ferrari e con sede a San Zeno Naviglio (BS).

Per Linklaters ha agito un team multidisciplinare composto:

1. per gli aspetti corporate, dal partner Pietro Belloni, dalla managing associate Anna Gagliardi, dall’associate Rodrigo Luca Savergnini Leao e dalla trainee Cecilia Pelosi;

2. per i profili finanziari, dal partner Diego Esposito e dalla associate Giulia Oradei;

3. per gli aspetti antritrust e golden power, dal partner Lucio D’Amario, dal senior associate Matteo Farneti e dalla associate Gaia Bozzolan;

4. per gli aspetti giuslavoristici, dalla counsel Federica Barbero e dalla associate Maddalena Vallino.

Di Tanno Associati ha assistito Eurizon Capital SGR per tutti gli aspetti di tax structuring e tax due diligence, con un team coordinato dal partner Fabio Brunelli e composto da Stefano Cacace (senior associate), Sabrina Tronci (senior associate), Matteo Egidi (associate), Valerio Forestieri (associate), Vittorio Antonini (associate) e Karim Elsisi (associate).

Osborne Clarke ha assistito il venditore e reinvestitore Megrani S.r.l., società facente capo al Cav. Mauro Ferrari, in tutte le fasi dell’operazione, con un team guidato dal partner Riccardo Roversi, insieme a Alberto Passera, Myriam Ambrosio, Matteo Tracanella e Gaia Lagrasta. Il team ha altresì curato gli aspetti legali relativi al reinvestimento di Arcese Trasporti S.p.A., del Sig. Gino Braglia, insieme con l’avv. Gaetano Signoriello dello Studio Associato Corradi D’Incà Riccò Tagliavini Zini, e del Sig. Marcello Zironi, insieme con il Dott. Federico Palmieri dello Studio Consulenti Associati di Palmieri F. & Partners.

Spada Partners Associazione Professionale ha altresì assistito il venditore e reinvestitore Megrani S.r.l. in relazione agli aspetti di tax structuring dell’operazione, con un team composto dal partner Roberto Spada, dal partner Paolo Lorenzo Mandelli e dagli associate Gian Maria Bascherini e Matteo Danelli.

Il pool di finanziatori composto da BPER Banca S.p.A., anche in qualità di agente, Banco BPM S.p.A., BNL BNP Paribas, Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., Civibank, Banca Cividale S.p.A.– Società Benefit e Intesa Sanpaolo S.p.A., è stato assistito da Legance – Avvocati Associati, con un team composto dal partner Guido Iannoni Sebastianini, dal senior associate Federico Liberali e dalla associate Alice Modenese per i profili finanziari e dal senior counsel Francesco di Bari e dalla associate Melania Giorgio per i profili fiscali.

Gli aspetti notarili sono stati seguiti da ZNRnotai con il notaio Susanna Schneider, Francesco Pedaci e Camilla Tolasi.