Lipani diventa multi Practice, rafforza l’M&A e punta sulle Industry con finanziario, Energy e Tax

Lipani annuncia un allargamento strategico delle aree di competenza con un importante ampliamento del team. Tredici professionisti di alto profilo, provenienti da Macchi di Cellere Gangemi, si uniscono allo Studio, portando esperienze e competenze nuove rispetto a quelle elettive di Lipani.

Infatti, da oggi al primo gennaio 2025 entrano in Lipani, Claudio Visco, Arnaldo Salvatore e Federico Di Cesare ed Ernesto Pucci, con i propri team e, come Of Counsel, Salvatore Lamarca, Anna De Luca e Lorenzo Lucchini.

Claudio Visco, President Elect dell’IBA (International Bar Association), membro del Management Board dell’Associazione, farà parte del Consiglio di Studio di Lipani. È esperto in diritto bancario e finanziario, energy, diritto societario e commerciale, contenzioso e arbitrati, diritto penale societario e white collar crime. Il team di Claudio Visco è composto da Marialuigia Di Vincenzo (esperta in diritto bancario, finanziario e regolamentazione dei mercati), Andrea Gangemi (esperto in diritto civile, contrattualistica commerciale e contenzioso) ed Ernesto Pucci (Senior Vice Chair dell’Insurance Committee dell’IBA, esperto in diritto civile e commerciale ed M&A nei settori finanziario, assicurativo, real estate, energia ed health care). Con Claudio Visco arrivano anche gli associate Alessandro Buttarelli e Maria Novella Di Giandomenico.

Arnaldo Salvatore, membro dell’IFA (International Fiscal Association) e componente del Tax Committee dell’IBA, è esperto in diritto tributario e vanta una lunga esperienza sulle tematiche classiche di fiscalità internazionale, nonché nel campo dell’assistenza giudiziale e stragiudiziale alle grandi imprese in occasione di verifiche e contenziosi tributari; è inoltre specializzato in materia di IVA, imposte indirette in genere, questioni doganali, tassazione dei redditi di lavoro (stock options) e fiscalità ambientale.

Federico Di Cesare, membro dell’IFA e componente del Tax Committee dell’IBA, è anch’egli esperto in diritto tributario, specializzato in fiscalità nazionale e internazionale, e si occupa prevalentemente di fiscalità d’impresa e delle operazioni straordinarie, fiscalità internazionale e transfer pricing, fiscalità dei grandi patrimoni, fiscalità finanziaria e del settore immobiliare; vanta una pluriennale esperienza in materia di advanced tax rulings e procedure amichevoli internazionali.

Con Arnaldo Salvatore e Federico Di Cesare arrivano anche gli associate Giorgia Sforzini e Dimitra Michalopoulos.

Saranno Of Counsel Salvatore Lamarca nella sede di Roma e Anna De Luca e Lorenzo Lucchini nella sede di Milano. Salvatore Lamarca, esperto in tematiche di diritto europeo, antitrust e regolamentazioni di settore, integrerà l’attuale team Lipani dedicato a tali materie. Anna De Luca è esperta in diritto internazionale e dell’Unione Europea, in arbitrati internazionali ed è componente del panel dei conciliatori ICSID (International Centre for Settlement of Investment Dispute) su designazione dell’Italia e nella lista degli “arbitrators” e dei “Trade and Sustainable experts” nell’ambito degli accordi commerciali dell’Unione Europea con Paesi terzi. Lorenzo Lucchini è esperto di diritto della crisi d’impresa e diritto societario e commerciale.

L’operazione, con la quale Lipani sale a 32 professionisti e 10 persone di staff, segna un altro passo in avanti nella strategia di crescita dello Studio, in linea con la propria visione, che prevede oltre all’ampliamento delle practice oggi presenti nello Studio anche l’integrazione di nuove competenze e specializzazioni per “servire” le Industry di riferimento.

I nuovi ingressi, infatti, permettono allo Studio di rispondere in modo ancora più efficace e completo alle crescenti esigenze del mercato legale in continua evoluzione per dimensione, tecnica e complessità.

Damiano Lipani ha commentato: “L’ingresso di questi talentuosi professionisti segna un altro momento cruciale per il nostro Studio. Ampliamo le nostre competenze, non solo in materie attigue a quelle tradizionali dello Studio ma anche al diritto finanziario e tributario. Vogliamo così rafforzare la nostra capacità di offrire soluzioni legali integrate, nell’ambito della nostra iniziale visione e della relativa pianificazione strategica. Questa espansione è il risultato diretto del nostro impegno nel seguire e cercare di anticipare le esigenze dei nostri Clienti attraverso soluzioni attuali e dunque non necessariamente tradizionali. Al tempo stesso, i nuovi ingressi vanno a rafforzare significativamente le practice di commerciale e societario, nonché di antitrust e regolatorio già curate dal nostro Studio. L’obiettivo di questa fase è completare le materie tipiche delle Industry di riferimento. Un’operazione che nasce dal rapporto ultraventennale di noi soci fondatori dello Studio con Claudio Visco, non solo di grande stima ma anche di amicizia. Anche il nostro brand cambierà includendo nel logo le parole “Legal&Tax”, quale segno dell’effetto dell’operazione”, che inaugureremo a gennaio 2025, partecipando con un nostro equipaggio ad un’altra grande sfida quale è la Dakar 2025”.

Claudio Visco ha commentato: “Siamo molto felici di affrontare questa nuova avventura con gli amici Damiano, Luigi, Francesca e Roberto e con i loro colleghi di Roma e Milano, con i quali abbiamo già lavorato insieme negli ultimi anni su importanti progetti potendo apprezzare la loro professionalità e dedizione. Facciamo tesoro dell’esperienza e delle relazioni sviluppate nel corso degli anni dal nostro gruppo sia in ambito nazionale che internazionale. Siamo certi che con i nostri ingressi potremo contribuire a consolidare la posizione di Lipani quale leader di mercato in Italia ed all’estero. Anche i membri del nostro staff con i quali collaboriamo da anni ci seguiranno, così da assicurare per i nostri clienti la piena continuità dei nostri servizi”.

Arnaldo Salvatore e Federico Di Cesare hanno commentato: “Siamo davvero entusiasti di fondare il dipartimento tributario dello Studio Lipani, dopo aver lavorato insieme per molti anni condividendo sfide ed esperienze assai diversificate”.

A seguito dell’operazione le practice in cui si concentra l’attività dello Studio sono:

Diritto Amministrativo

Antitrust e Regolazione

Diritto Commerciale e Societario

Diritto Bancario e Finanziario

Energia e risorse naturali

Real Estate

Diritto Tributario

Diritto Penale Societario

M&A

Lo Studio continuerà ad assicurare ai propri Clienti assistenza anche in tutti gli altri settori del diritto d’impresa attraverso la rete di rapporti che i professionisti hanno costruito negli anni.

Lipani prosegue con forza ed entusiasmo nel proprio percorso di crescita, puntando ad una maggiore visibilità internazionale, anche attraverso i ruoli dei suoi nuovi professionisti nell’IBA e nell’IFA, consolidando il proprio posizionamento come Studio Legale indipendente di riferimento nel mercato, pronto ad affrontare anche le sfide più complesse, da oggi con un approccio multidisciplinare.