Liquidazione giudiziale estesa alla supersocietà di fatto
La gestione unitaria e l’integrazione economico-funzionale configurano una realtà imprenditoriale congiunta
L’accertamento di una società di fatto composta da diverse società e/o persone fisiche (supersocietà di fatto) richiede la dimostrazione – oltre che della gestione coordinata delle risorse – anche della volontà dei suoi presunti soci di partecipare all’attuazione di un progetto imprenditoriale unitario, al fine di realizzare un interesse comune, come a volte accade all’interno di gruppi familiari.
Su questi temi si è pronunciata la Corte d’Appello di Bari (sentenza del 10 giugno 2025), confermando...