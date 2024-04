Riparazione per ingiusta detenzione - Calcolo dell’indennizzo - Vincolo - Tetto massimo riconoscibile - Calcolo aritmetico per i giorni sofferti di detenzione - Contemperamento con valutazione equitativa del giudice.

In tema di liquidazione del quantum relativo alla riparazione per ingiusta detenzione, è pacifico in giurisprudenza che si debba contemperare il parametro aritmetico, costituito dal rapporto tra il tetto massimo dell’indennizzo di cui all’art. 315, comma 2, cod. proc. pen. e il...