Liti fiscali in salita, il governo spinge sulle misure deflattive Plenum del Cpgt. L’intervento del vice ministro all’Economia Maurizio Leo: «preoccupa» l’impennata di ricorsi nel primo trimestre 2024. Chiesto all’agenzia delle Entrate di studiare strumenti per «evitare il proliferare del contenzioso». Entro maggio il bando per il concorso per giudice professionale