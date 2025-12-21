Responsabilità

Liti sulle polizze, dal 15 gennaio si apre la strada del ricorso all’Arbitro

La procedura è telematica e per accedere è richiesto solo un contributo di 20 euro. Lo strumento può essere usato da clienti, beneficiari e danneggiati (anche società)

Maurizio Hazan

Sarà operativo tra meno di un mese l’Arbitro assicurativo istituito presso l’Ivass, il nuovo strumento di risoluzione alternativa delle controversie in materia assicurativa. Con il provvedimento 160/2025, l’Ivass ha infatti dichiarato l’avvio dell’Arbitro assicurativo e nominato i componenti del Collegio (al momento unico) incaricato di decidere i ricorsi che si potranno presentare a partire dal prossimo 15 gennaio 2026.

A regolare il funzionamento dell’Arbitro è stato il decreto ministeriale 215/...

