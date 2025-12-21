Liti sulle polizze, dal 15 gennaio si apre la strada del ricorso all’Arbitro
La procedura è telematica e per accedere è richiesto solo un contributo di 20 euro. Lo strumento può essere usato da clienti, beneficiari e danneggiati (anche società)
Sarà operativo tra meno di un mese l’Arbitro assicurativo istituito presso l’Ivass, il nuovo strumento di risoluzione alternativa delle controversie in materia assicurativa. Con il provvedimento 160/2025, l’Ivass ha infatti dichiarato l’avvio dell’Arbitro assicurativo e nominato i componenti del Collegio (al momento unico) incaricato di decidere i ricorsi che si potranno presentare a partire dal prossimo 15 gennaio 2026.
A regolare il funzionamento dell’Arbitro è stato il decreto ministeriale 215/...