Lo Studio de Berardinis Mozzi lancia l’aiuto alla ricerca “sospeso”, come il caffè

Paolo de Berardinis, Vincenzo Mozzi

Si ispira alla tradizione napoletana del caffè “sospeso”, ma il gesto di solidarietà che lancia oggi lo Studio legale de Berardinis Mozzi va a favore della ricerca scientifica dell’Istituto Mario Negri. L’idea alla base dell’iniziativa è che, proprio come nel caffè, chi dona non conoscerà mai personalmente chi beneficerà del suo contributo, ma il suo aiuto potrà salvare o migliorare la vita di un paziente.

Con questo spirito lo studio legale ha promosso oggi al Kilometro Rosso di Bergamo, al Centro Anna Maria Astori, l’“Incontro con la Scienza”, un evento organizzato con il supporto dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCCS, finalizzato proprio alla raccolta fondi per la ricerca scientifica.

Questa iniziativa nasce dalla volontà di sostenere concretamente l’Istituto Mario Negri, riconosciuto a livello internazionale per il suo impegno nella ricerca scientifica. L’Istituto rappresenta un punto di riferimento nell’innovazione medica e farmacologica, con un approccio etico orientato al paziente e non al profitto, di piena trasparenza e condivisione delle informazioni in campo scientifico e sanitario, il cui obiettivo è la difesa della salute e della vita umana.

Fin dalla sua fondazione nel 1979, lo Studio Legale de Berardinis Mozzi ha promosso numerose iniziative sociali, tra cui il sostegno alla Fondazione Ricerca Biomedica Avanzata - VIMM di Padova, con una donazione complessiva di circa 50.000 euro.

Lo Studio ha invitato aziende, professionisti e cittadini a partecipare all’iniziativa e a contribuire al finanziamento delle ricerche dell’Istituto Mario Negri, che ogni giorno lavora per migliorare e salvare la vita di tanti malati. Durante la visita guidata di oggi i partecipanti hanno avuto l’opportunità di scoprire le attività del Centro Anna Maria Astori, conoscere da vicino i processi innovativi della ricerca scientifica e confrontarsi direttamente con i ricercatori.

“La ricerca scientifica è espressione di eccellenza intellettuale e motore di progresso per l’intera società” – ha dichiarato l’avvocato Paolo de Berardinis, founder dello Studio – “Con questa iniziativa abbiamo voluto sostenere un’istituzione prestigiosa come l’Istituto Mario Negri, dando concretezza ai nostri valori etici e al nostro impegno per il progresso della società. Crediamo che supportare centri di eccellenza come il Mario Negri sia un dovere etico e un’opportunità per contribuire attivamente al benessere collettivo. Con questo evento, vogliamo ribadire il nostro impegno nei confronti della comunità e incentivare la partecipazione di aziende e cittadini a sostenere la ricerca scientifica”