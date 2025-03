Lo Studio IPG Law Firm ha assistito IRQ10 nell’acquisizione della maggioranza del capitale sociale di Furaco IT S.r.l.

Marco Pistis, Tommaso Perri, Ilenia Atzori, Isabelle Roccazzella

IPG Law Firm ha assistito IRQ10, realtà operante come managed services provider nella gestione di infrastrutture informatiche per la media impresa italiana, nell’acquisizione della maggioranza del capitale sociale di Furaco IT S.r.l., società specializzata nei servizi di networking e cloud computing.

L’operazione - la quale da’ avvio ad un progetto di crescita per la società anche mediante acquisizioni - ha visto coinvolto un team integrato legale e fiscale composto dal Managing Partner Marco Pistis, dal Partner Tommaso Perri, dalla Senior Associate Ilenia Atzori e dall’Associate Isabelle Roccazzella.