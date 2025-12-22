Locazione: il mancato pagamento di un solo canone legittima la risoluzione del contratto
Secondo l’articolo 1455 del codice civile il mancato pagamento anche di un solo canone di locazione, decorsi venti giorni dalla sua scadenza, costituisce grave inadempimento contrattuale che legittima lo scioglimento del contratto
Il principio di diritto affermato in sentenza dal Tribunale di Palermo (sezione II, sentenza 3 dicembre 2025 n. 4885) è quello secondo cui, per i contratti di locazione a uso abitativo, l’articolo 5 della legge 392/1978, in deroga al disposto di cui all’articolo 1455 del codice civile, prevede una valutazione ex lege della gravità dell’inadempimento, atteso che, ai sensi della predetta disposizione normativa, il mancato pagamento anche di un solo canone di locazione, decorsi venti giorni dalla sua...