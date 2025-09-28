Locazioni, clausole ad hoc per reagire all’inadempimento
I rimedi per il mancato rispetto delle obbligazioni principali del conduttore
Quando, nel contratto di locazione, il conduttore non adempie alle sue obbligazioni principali non commette una mera violazione formale; tale condotta incide sull’interesse sostanziale del locatore, da valutare con un’applicazione combinata dei principi di buona fede (articolo 1175 Codice civile), gravità (articolo 1455 Codice civile), proporzionalità ed equilibrio contrattuale.
I contraenti, nell’esercizio della loro autonomia, possono predisporre regole idonee a tutelare l’effettiva volontà negoziale...