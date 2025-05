Logotetarossetto, nuovo brand per lo studio associato GLR

Santo Logoteta, Giulio Rossetto

Lo Studio Associato GLR annuncia la sua trasformazione in LogotetaRossetto, una nuova identità che segna un passo significativo nel percorso di crescita e consolidamento dello studio legale. Questo rebranding è il risultato di una riflessione strategica volta a rappresentare in modo più coerente i valori e l’approccio che contraddistinguono lo studio da sempre.

Fondato nel 2015 a Milano da Santo Logoteta, Giulio Rossetto e altri professionisti, lo Studio ha rapidamente acquisito una solida reputazione nel panorama legale italiano. Nel 2021, con l’apertura della sede di Palermo, ha ulteriormente consolidato la propria presenza sul territorio nazionale. Oggi, attraverso il nuovo brand LogotetaRossetto, lo studio può contare su un team di oltre 20 professionisti tra avvocati, of counsel e collaboratori.

Il nuovo brand non rappresenta semplicemente un cambio di denominazione, ma un’evoluzione pensata per riflettere con chiarezza la propria identità. Il nuovo logo, risultato dell’unione stilizzata delle iniziali “L” e “R”, si intreccia in un elegante monogramma che richiama la figura del cigno: simbolo di grazia, intelligenza e raffinatezza, valori che incarnano ogni aspetto della attività.

“La nascita di LogotetaRossetto segna per noi un nuovo capitolo,” afferma Santo Logoteta, Socio Fondatore. “Un passo naturale verso l’evoluzione di uno studio che, pur mantenendo intatti i valori fondanti, ha acquisito nuove dimensioni. Questo cambiamento è l’espressione della nostra crescita e dell’ambizione di essere sempre più un punto di riferimento per le imprese, in Italia e all’estero.”

“Il nostro impegno rimane invariato: vogliamo continuare a offrire soluzioni legali di qualità in un mondo in continua evoluzione,” sottolinea Giulio Rossetto, Socio Fondatore. “LogotetaRossetto non è solo un nuovo nome, ma una nuova opportunità per consolidare il nostro approccio, sempre più vicino alle esigenze dei nostri clienti, nel rispetto della tradizione e con uno sguardo al futuro.”