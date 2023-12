Ls Lexjus Sinacta accompagna Yakkyo su euronest growth Milan. La prima volta del direct listing!

Francesca Capodiferro, Gianluigi Serafini

YaKkyo Pmi innovativa fondata nel 2016 da Giovanni Conforti e Carol Hsiao, attiva nel settore dello sviluppo di soluzioni software integrate per i processi di vendita dropshipping e wholesale di prodotti di terzi nella formula B2B, ha presentato la CPA per l’ ammissione alla quotazione su mercato EGM PRO, assistita come advisor legale dal team di corporate e capital market di LS Lexjus Sinacta guidato da Gianluigi Serafini ( in foto a destra) e composto da Francesca Capodiferro (in foto a sinistra), Elisa Fabbri e Silvia Muscolino. L’ammissione alle negoziazioni è prevista per il 27 dicembre.



L’ operazione di quotazione che fa seguito a precedenti aperture del capitale tramite crowdfunding è finalizzata a sostenere il piano di investimenti per lo sviluppo della piattaforma Yakkyofy destinata a semplificare il processo di approvvigionamento, vendita e consegna prodotti provenienti dalla Cina.



Si tratta della prima operazione realizzata sul mercato EuroneXt tramite la formula direct listing che consente la quotazione del titolo rinviando il momento della raccolta alle migliori condizioni di mercato, il team capital market di LS Lexjus Sinacta conferma con tale operazione di essere fra i leader di mercato e di saper cogliere con estrema tempestività le novità normative costantemente introdotte a livello regolamentare per facilitare l’accesso ai capitali delle Pmi.



L’ operazione ha visto la partecipazione di Ipo Coach con il partner Fabio Brigante quale advisor, Integrae Sim quale EGA, RSM società di revisione, IRTOP CONSULTING e Hybris Corporate Finance.