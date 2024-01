Luca Dal Cerro si unisce a Gianni & Origoni

Luca Dal Cerro

Lo studio legale internazionale Gianni & Origoni annuncia l'ingresso di Luca Dal Cerro, professionista esperto in materia di fiscalità internazionale, finanziaria e immobiliare, che si unisce al dipartimento Diritto Tributario in qualità di Socio Equity presso la sede di Milano.

Dal Cerro proviene dal team Tax di Legance, dove era approdato nel 2019 dopo un’esperienza di quindici anni maturata prima nello studio Tremonti Vitali Romagnoli Piccardi, poi in Linklaters. Negli anni l’avvocato ha maturato una significativa esperienza nelle operazioni di finanza strutturata con particolare riguardo a investimenti inbound e outbound, assistendo clienti italiani e internazionali in tutte le aree del diritto tributario, con particolare riguardo a operazioni di investimento nel campo immobiliare, M&A e cartolarizzazioni, nonché di equity e debt capital markets, syndicated loans, finanza societaria e strutturata.

Dal Cerro è membro dell’International Fiscal Association (IFA) in Italia, del “tavolo fiscale” di Assoimmobiliare e di AIFI.

Fabio Chiarenza, Socio responsabile del dipartimento Diritto Tributario di Gianni & Origoni, ha commentato: “Siamo molto lieti dell’ingresso di Luca, un professionista di grande valore che certamente contribuirà a rafforzare la nostra capacità di offrire alla clientela assistenza altamente qualificata.”

Luca Dal Cerro ha aggiunto: “Sono molto contento di intraprendere questa nuova avventura. Avendo avuto la possibilità di confrontarmi con molti professionisti di Gianni & Origoni in passato su operazioni e clienti comuni, l’ingresso nel team GOP è stato per entrambi una scelta naturale, anche nell’ottica di offrire un servizio ancora più integrato.”