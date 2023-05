Magistrati onorari: al via le selezioni per il tirocinio di Marina Crisafi

Pubblicate in Gazzetta Ufficiale le procedure di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace e vice procuratore onorario per le corti d'appello. Domande entro l'11 maggio

Al via le procedure per la selezione per l'ammissione al tirocinio per diventare magistrato onorario. I bandi di concorso per ciascuna corte d'appello sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale l'11 aprile 2023 e le domande vanno inoltrate per via telematica sul sito del Csm entro l'11 maggio.



I requisiti per partecipare

Possono partecipare alla procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini del conseguimento della nomina a giudice onorario di pace e vice procuratore onorario i laureati...