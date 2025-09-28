Mail e whatsapp, così si parla ai clienti

Farsi capire, non generare fraintendimenti e stimolare l’empatia sono gli obiettivi principali della comunicazione professionale che, attraverso la semplificazione del linguaggio serve a stimolare la scelta da parte di potenziali clienti e a fidelizzare quelli già attivi.

Tono, parole e formule linguistiche usate nei diversi canali dallo studio professionale non sono marginali, ma aspetti integranti della strategia di comunicazione.

Adeguare tono e lessico al livello del cliente non significa mancare...