Mancanza degli standard qualitativi, stop alla richiesta di azione collettiva

Processo amministrativo - Ricorso - Class action - Corretto svolgimento della funzione amministrativa - Presupposti - Fattispecie.



È inammissibile, per mancanza dei presupposti richiesti dall’art. 1 d.lgs. n. 198 del 2009, la c.d. class action amministrativa tramite un ricorso giurisdizionale tendente a ottenere la condanna della Pa al ripristino del corretto svolgimento della funzione amministrativa, nel caso in cui parte ricorrente non abbia dimostrato che, nella fattispecie, ricorra effettivamente una ipotesi di “violazione di standard qualitativi ed economici” ex art. 1, comma 1, del citato d.lgs. n. 198/2009, ai fini della esperibilità della c.d. class action pubblica (o azione correttiva) e, in particolare, ove parte ricorrente contesti la sola “violazione dei termini” di legge per la costituzione e il funzionamento dei Consultori Familiari.