Mancata fruizione del riposo compensativo, risarcimento del danno non patrimoniale in capo al datore di lavoro

IL QUADRO GIURIDICO E NORMATIVO

Nell’ambito del diritto del lavoro, un aspetto indubbiamente molto discusso è quello legato al c.d. riposo compensativo, ossia il permesso di astenersi dal lavoro per “recuperare” ore lavorative svolte in quantità superiore a quella ordinaria prevista e retribuita come da contratto.

Si tratta di una previsione di legge che troviamo a partire dalla nostra Costituzione.

Secondo l’art. 36 Cost., infatti, “il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità...