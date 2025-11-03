Marotta con Saxa Gres nella cessione di azienda in C.N.C. a DR Automobiles

Francesco Marotta

Si è concluso con esito positivo la prima fase del complesso percorso di ristrutturazione del gruppo Saxa Gres, realtà industriale del settore ceramico laziale che, a seguito della crisi energetica del 2022, aveva accumulato un indebitamento superiore ai 280 milioni di euro. L’operazione di cessione d’azienda, condotta sotto la regia dell’Avvocato Francesco Marotta, ha permesso di salvaguardare l’attività produttiva, i livelli occupazionali e il valore industriale del gruppo, aprendo la strada alla nascita di due aziende.

Il Tribunale di Roma ha autorizzato il trasferimento del ramo d’azienda di Anagni dal gruppo Saxa Gres a DR Automobiles, nell’ambito della composizione negoziata della crisi. L’operazione, che ha previsto un corrispettivo complessivo di 7 milioni di euro, ha consentito la continuità occupazionale per 64 lavoratori e la riconversione industriale del sito in un nuovo polo produttivo dedicato al settore automotive.

La soluzione giuridica e finanziaria ha trovato l’assenso di tutti gli stakeholder coinvolti – creditori, istituzioni e organizzazioni sindacali – e ha reso possibile la rinuncia all’ipoteca di oltre 150 milioni di euro da parte dei bond holder e banche, misura che ha consentito di preservare la continuità aziendale e garantire una prospettiva di sostenibilità nel medio periodo.

Parallelamente, la ristrutturazione del gruppo ha permesso di consolidare le attività della controllata Saxa Grestone S.p.A. a Roccasecca, dove prosegue la produzione di sanpietrini e materiali ecosostenibili. Insieme, le due operazioni hanno tutelato oltre 200 posti di lavoro diretti e indiretti, preservando un patrimonio industriale di rilievo strategico per il territorio e contribuendo concretamente alla ripartenza della filiera automotive in Italia.

Il percorso di Saxa Gres dimostra che anche nei contesti più complessi è possibile individuare soluzioni di equilibrio tra interessi industriali, occupazionali e finanziari ed è un risultato che conferma l’efficacia degli strumenti introdotti dal nuovo Codice della crisi e la centralità del dialogo tra impresa, creditori e istituzioni.