Masi Agricola: 40 milioni di euro di finanziamento a supporto degli obiettivi strategici del gruppo con un pool di primari istituti finanziari, UniCredit capofila Ridefinizione dell’indebitamento finanziario

Sant’Ambrogio di Valpolicella, 24 settembre 2025 – Masi Agricola S.p.A. (“MASI” o “Società”), quotata su Euronext Growth Milan e tra i leader italiani nella produzione di vini premium, comunica di aver sottoscritto un contratto di finanziamento a medio-lungo termine per un importo complessivo pari a Euro 40 milioni, con un pool di primari istituti finanziari composto da UniCredit

S.p.A. (anche in qualità di banca agente), Banco BPM S.p.A., Cassa Depositi e Prestiti, Crédit Agricole Italia S.p.A., Banco di Desio e della Brianza S.p.A. e Valpolicella Benaco BCC Società Cooperativa e che prevede un piano di rimborso decennale con una rata finale cd. balloon di circa Euro 10 milioni (“Contratto di Finanziamento”).

ll Contratto di Finanziamento è volto a ottimizzare la struttura finanziaria di MASI, sostenendo gli investimenti realizzati negli ultimi esercizi, tra cui il visitor center Monteleone21 recentemente inaugurato, e valorizzando la capacità di generare cassa attraverso la gestione operativa. La nuova linea di credito consente a MASI di accedere a ulteriori risorse a supporto del piano di sviluppo, con un orizzonte di medio-lungo periodo e condizioni di maggiore flessibilità finanziaria.

“Con questa operazione – ha commentato Federico Girotto, Amministratore Delegato di MASI – consolidiamo la nostra struttura finanziaria, rafforzando la stabilità e la sostenibilità di lungo periodo, in linea con gli obiettivi strategici e di crescita della Società e del gruppo. Ringraziamo il pool di istituti finanziari - e Unicredit anche quale banca agente - per la fiducia accordataci, che interpretiamo anche come attitudine verso il settore del vino italiano, in questa fase di cambiamenti e di sfide”.

Il finanziamento beneficia di una garanzia emessa da un primario gruppo assicurativo a partecipazione pubblica, che copre il 50% dell’importo complessivo, quale intervento di sostegno pubblico a favore delle imprese italiane.

Si precisa che, nel contesto dell’operazione, l’indebitamento a medio-lungo termine pregresso sarà integralmente rimborsato. L’efficacia del Contratto di Finanziamento e la conseguente erogazione dell’importo finanziato sono sospensivamente condizionate al soddisfacimento di determinate condizioni sospensive operative, relative sia alla consegna di documenti tecnici alla banca agente (UniCredit S.p.A.) sia all’emissione della garanzia emessa da un primario gruppo assicurativo a partecipazione pubblica. È previsto che le condizioni sospensive si avverino entro la fine del mese di settembre; di tale circostanza verrà data debita informativa al mercato.

Il Contratto di Finanziamento prevede, in capo alla Società, usuali covenant finanziari e impegni informativi e gestionali, inclusi il rispetto di determinati parametri finanziari nonché l’impegno a non effettuare distribuzioni di utili/riserve al di fuori delle distribuzioni consentite che prevedono (i) un limite quantitativo pari a un massimo del 50% dell’utile di esercizio risultante dall’ultimo bilancio; (ii) l’assenza di eventi rilevanti; (iii) il rispetto dei parametri finanziari previsti dal Contratto di Finanziamento; e (iv) la destinazione di un importo almeno equivalente a quello oggetto di distribuzione a rimborso anticipato del finanziamento stesso.

MASI è stata assistita da Adacta Advisory S.p.A. in qualità di advisor finanziario e da ADVANT Nctm per gli aspetti legali. Gli istituti di credito sono stati assistiti per gli aspetti legali dallo studio legale Gianni & Origoni. UniCredit S.p.A. ha agito come global coordinator dell’operazione.