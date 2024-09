McDermott Will & Emery, Biscozzi Nobili & Partners, BE Partner e Provenzano & Zampetti nell’acquisizione di Mita Water Technologies S.r.l.

Ettore Scandale, Enrico Raso, Giancarlo Cortese Edoardo Mörlin Visconti

McDermott Will & Emery Studio Legale Associato ha assistito Axius Water, fornitore globale di soluzioni per la rimozione dei nutrienti negli impianti di trattamento delle acque reflue municipali e industriali nell’acquisizione da MITA Group S.p.A. del 100% di MITA Water Technologies S.r.l., azienda italiana operante nel settore dell’acqua e specializzata nel trattamento e nella filtrazione terziaria di acque reflue, sia civili che industriali.

L’operazione consentirà a MITA Water Technologies S.r.l. di beneficiare delle sinergie derivanti dalla collaborazione con le altre società di Axius Water, nonchè di accedere ad un portafoglio di tecnologie e soluzioni per il trattamento dell’acqua e delle acque reflue ampio e di prim’ordine, raggiungendo, così, un numero maggiore di municipalità di tutte le dimensioni nel Nord America e in Europa

Per gli aspetti legali e la struttura corporate dell’operazione, l’acquirente è stata assistita da McDermott Will & Emery Studio Legale Associato con un team composto dai partner Ettore Scandale e Enrico Raso, dall’associate Emma Greselin e dal trainee Matteo Landini.

Il venditore è stato assistito in tutti gli aspetti legali dell’operazione da Biscozzi Nobili & Partners Studio Legale Tributario, con un team guidato dal partner Giancarlo Cortese e composto dagli associate Edoardo Mörlin Visconti e Luisa Galeotti.

BE Partner ha assistito il venditore in qualità di advisor finanziario per l’operazione. Per gli aspetti fiscali, il venditore è stato supportato da Marco Zampetti partner di Provenzano & Zampetti.