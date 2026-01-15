Medi-Market raggiunge i 70 punti vendita in Italia

Walter Marini, Marco Giuffrida, Barbara Maria Motta

Nel corso del 2025 Medi-Market – società che opera nel mercato dei prodotti para-farmaceutici – ha proseguito il suo programma di copertura capillare del territorio nazionale raggiungendo il numero di 70 punti-vendita, distribuiti in 10 regioni, 34 province e 55 città.

Si tratta di un risultato ragguardevole, considerato che il primo store in Italia è stato aperto solamente nel 2019, ed è in linea con l’espansione dell’intero Gruppo in ambito europeo, dove ormai si contano complessivamente 200 negozi.

Il successo del brand è dovuto alla qualità e all’assortimento dei prodotti per salute, benessere e bellezza cui si uniscono prezzi altamente concorrenziali.

Per sette delle più recenti aperture in Italia – Alessandria, Latina, Bologna, Piacenza, Cuneo, Imperia e Roma – il Dipartimento Real Estate di Medi-Market è stato affiancato per tutti gli aspetti legali da LegisLAB, con un team composto dal Partner Avv. Walter Marini e dai Senior Associate Avv. Marco Giuffrida e Avv. Barbara Maria Motta.