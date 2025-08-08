Media Freedom Act della Ue in vigore da ieri

Rispettare la libertà editoriale dei media, garantire l’indipendenza del servizio pubblico, aumentare la trasparenza su proprietà e finanziamenti, proteggere i giornalisti dall’uso di spyware. Sono alcuni dei punti centrali del Media Freedom Act (Regolamento UE 2024/1083 del Parlamento europeo e del Consiglio), che istituisce un quadro comune per i servizi di media e modifica la direttiva 2010/13/Ue sulla libertà di stampa. Norme da ieri direttamente applicabili in tutti gli Stati Ue tranne quelle...

