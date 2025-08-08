Comunitario e Internazionale

Media Freedom Act della Ue in vigore da ieri

Rispettare la libertà editoriale dei media, garantire l’indipendenza del servizio pubblico, aumentare la trasparenza su proprietà e finanziamenti, proteggere i giornalisti dall’uso di spyware. Sono alcuni dei punti centrali del Media freedom Act

di Patrizia Maciocchi

Rispettare la libertà editoriale dei media, garantire l’indipendenza del servizio pubblico, aumentare la trasparenza su proprietà e finanziamenti, proteggere i giornalisti dall’uso di spyware. Sono alcuni dei punti centrali del Media Freedom Act (Regolamento UE 2024/1083 del Parlamento europeo e del Consiglio), che istituisce un quadro comune per i servizi di media e modifica la direttiva 2010/13/Ue sulla libertà di stampa. Norme da ieri direttamente applicabili in tutti gli Stati Ue tranne quelle...

Gli ultimi contenuti di Comunitario e Internazionale