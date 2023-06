Mediatori familiari operativi dal 1° luglio di Valeria Uva

Link utili Più spazio alla mediazione familiare: arrivano gli elenchi nei tribunali

Scade il 30 giugno il termine per far nascere l’elenco dei professionisti









Ultimi giorni per i nuovi elenchi di mediatori familiari. Scade, infatti, il 30 giugno il termine concesso a ogni tribunale per far nascere l’elenco di professionisti cui la riforma Cartabia assegna un ruolo centrale nella gestione dei procedimenti relativi a famiglie e minori. Dal 1° luglio, i giudici fin dalla prima udienza potranno rinviare le parti in causa a questi professionisti per individuare un percorso extraprocessuale di gestione del conflitto, più di quanto non avvenisse in passato. Per...