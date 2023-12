Mediazione disposta dal giudice, delegato solo con procura sostanziale

Anche nella mediazione disposta dal giudice in appello, come in quella obbligatoria per legge, l’avvocato può rappresentare la parte soltanto se è a conoscenza dei fatti ed è munito di procura sostanziale, cioè del potere di disporre dei diritti di cui si tratta. Lo afferma la Corte d’appello di Napoli con la sentenza 5095 del 1° dicembre 2023 (presidente Magliulo, relatore Marinaro).

Apre la lite una Spa che, maturati dei crediti verso una Srl, le ingiunge di mettersi in regola con i pagamenti. La...