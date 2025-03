Mediazione per il condominio dopo il correttivo Cartabia

la QUESTIONE

La mediazione è condizione di procedibilità per le controversie in ambito condominiale? Chi è legittimato a partecipare alla mediazione per il condominio? Sono necessarie appositi poteri, o apposite delibere assembleari?

Profili generali dell’istituto

L’art. 5, comma 1, D.lgs.28/2010 recita: “Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento...