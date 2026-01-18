Medici, prorogato lo scudo penale. In Parlamento si prepara la riforma

È arrivata la proroga per un ulteriore anno, fino al 31 dicembre 2026, per lo scudo penale per gli operatori sanitari. A prevederla è il decreto legge Milleproroghe (200/2025), in vigore dal 31 dicembre scorso. Ma è in cantiere un intervento di riforma generale della responsabilità professionale sanitaria, penale e civile. La contiene il disegno di legge approvato a settembre dal Consiglio dei ministri e ora all’esame della commissione Affari sociali della Camera (atto 2700).

La proroga

La conferma dello scudo...