Medici, prorogato lo scudo penale. In Parlamento si prepara la riforma
Ancora per tutto il 2026 responsabilità limitata ai casi di colpa grave. Nel disegno di legge le buone pratiche sono parificate alle linee guida
È arrivata la proroga per un ulteriore anno, fino al 31 dicembre 2026, per lo scudo penale per gli operatori sanitari. A prevederla è il decreto legge Milleproroghe (200/2025), in vigore dal 31 dicembre scorso. Ma è in cantiere un intervento di riforma generale della responsabilità professionale sanitaria, penale e civile. La contiene il disegno di legge approvato a settembre dal Consiglio dei ministri e ora all’esame della commissione Affari sociali della Camera (atto 2700).
La proroga
La conferma dello scudo...