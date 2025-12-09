Medici: alla Regione individuare la struttura dove svolgere l’attività intramuraria
Le Regioni possono reperire spazi sostitutivi in strutture non accreditate, ovvero di utilizzare, previa autorizzazione, studi professionali privati
Osserva la Corte d’Appello di Napoli (sezione controversie lavavorative previdenza e assistenza, 25 novembre 2025 n. 4023) come debba qualificarsi alla stregua di un vero e proprio diritto soggettivo la posizione giuridica dei dirigenti medici con rapporto di esclusività all’esercizio dell’attività libero professionale intra moenia. Le disposizioni concernenti l’attività sanitaria intramuraria – nel nuovo quadro costituzionale delineato dalla Legge di riforma del Titolo V - Parte II - Costituzione...