Meno lavoratori e attività diversa non escludono la continuità di Patrizia Maciocchi









Nel concordato con continuità aziendale diretta, è necessario che l’impresa sia in esercizio, al momento della proposta di concordato. Ma non sono di ostacolo al via libera alla domanda la modifica di una parte dell’attività produttiva o la diminuzione del numero dei dipendenti.

La Cassazione, con la sentenza 17092, respinge il ricorso della società, perché non operativa al momento della domanda di accesso alla procedura a causa di un incendio che aveva distrutto i locali. La Suprema corte, considera...