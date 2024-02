Mentire ai giudici per amore non è reato

Mente ai giudici per amore e viene assolta. È quanto capitato a una donna condannata in appello per il reato di falsa testimonianza cui all’art. 372 c.p. e ritenuta non colpevole dalla Cassazione (sentenza n. 8114/2024) perché l’esimente di cui all’art. 384 c.p. può essere estesa anche alle coppie di fatto.

La vicenda

I fatti originano da un procedimento per maltrattamenti in famiglia...