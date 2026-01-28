Mercato elettrico e RAEE: due decreti ridisegnano regole, diritti e responsabilità
I decreti legislativi n. 3/2026 (assetto del mercato dell’energia elettrica) e n. 2/2026 (RAEE) aggiornano il quadro italiano alla luce delle direttive UE 2024/1711 e 2024/884
I decreti legislativi n. 3/2026 (assetto del mercato dell’energia elettrica) e n. 2/2026 (RAEE) aggiornano il quadro italiano alla luce delle direttive UE 2024/1711 e 2024/884: introdotte nuove definizioni contrattuali (prezzo fisso a tempo determinato), si rafforzano i servizi di ultima istanza, si abilitano accordi di connessione flessibile e condivisione dell’energia per clienti attivi e comunità energetiche; sul fronte RAEE si ridefiniscono i “RAEE storici”, si aggiornano obblighi di finanziamento...