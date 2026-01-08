M&G Real Estate acquisisce portafoglio logistico da €85 milioni a Milano: gli studi coinvolti

Marco Rota Candiani, Tommaso Iadanza, Antonio Ricci, Andrea Pinto, Vittorio Pozzi

Lo studio legale internazionale Hogan Lovells ha assistito M&G Real Estate nell’operazione di investimento di un portafoglio logistico composto da tre asset, per un valore complessivo di circa 85 milioni di euro, da Principal Real Estate Asset Management per conto di fondi da essa gestiti, assistita dallo studio legale internazionale Gianni & Origoni.

I tre asset logistici situati sulla direttrice nord e con un ottimo accesso all’area metropolitana di Milano, contano una superficie complessiva di oltre 110.500 mq e sono locati a operatori logistici nazionali e internazionali.

L’operazione si è conclusa mediante la cessione a favore di M&G Real Estate del 100% delle azioni di una SICAF (Società di investimento a Capital Fisso in gestione esterna) proprietaria degli assets logistici. A DeA Capital Real Estate SGR è stata affidata la gestione della SICAF.

Hogan Lovells ha assistito M&G Real Estate con un team multidisciplinare guidato dal partner Marco Rota Candiani, e che ha incluso, tra gli altri, la counsel Maria Deledda, i senior associate Alberto Carrara e Francesco De Michele, e le associate Stefania Rampoldi, Monica Nicoletti e Paola Rossi per gli aspetti Real Estate e Corporate, nonché la counsel Elisabetta Zeppieri e le associate Rebecca Carbone e Domenica Esposito per quanto riguarda i profili regolatori.

GOP ha assistito Principal Asset Management e i fondi venditori con il proprio practice group real estate facente capo al partner Davide Braghini; l’operazione è stata seguita da un team guidato dal counsel Tommaso Iadanza, coadiuvato dal senior associate Luca Milesi e dagli associate Michele Olivari e Gaia Corno e per i profili regolamentari, corporate e real estate, nonché dalla counsel Sara Beretta per i profili edilizio/urbanistici.

Deloitte ha assistito M&G per gli aspetti tax e financial dell’operazione con un team guidato per la parte fiscale dalla partner Elena Cardani e dalla senior manager Laura Carboni e per la parte financial dal partner Guido Manzella e dal director Glei Llazani.

Pirola Pennuto Zei & Associati ha assistito Principal Real Estate Asset Management per gli aspetti fiscali dell’operazione di cessione, incluso il supporto alla vendor due diligence, con un team guidato dall’associate partner Antonio Ricci, coadiuvato dalla counsel Nunzia Chiapperino e dall’associate Francesco Vernazzani.

Gli aspetti tecnici sono stati seguiti dal team Building & Project Consultancy di Savills guidato da Nunzia Moliterni con il team di progetto coordinato da Veronica Milli per conto di M&G Real Estate e dal team della Renova Archi Group coordinato dall’Arch. Stefano Mosca per conto di Principal Asset Management.

Osborne Clarke ha assistito la SICAF nella predisposizione della documentazione contrattuale e finanziaria relativa alla chiusura del finanziamento esistente e rilascio delle relative garanzie con un team guidato dal partner Andrea Pinto, Head of Financial Services, coadiuvato dall’associate Ugo Marchionne.

Legance ha assistito le banche con un team composto da Vittorio Pozzi, Giorgia Foddis e Marianna Tissot.

I profili notarili sono stati seguiti dal notaio Fabio Gaspare Pantè, dello Studio Picciolo e Pantè.