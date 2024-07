mgi creo+ apre a Milano e lancia la propria sfida al mercato della consulenza tax e corporate

Aldo Bellet, Marco Petrucci, Giovanni Triunfo

Prende il via il cammino professionale di mgi creo+ (www.mgicreo.it), realtà integrata specializzata nell’assistenza fiscale, finanziaria e d’impresa e membro di MGI Worldwide, network primario a livello globale per la consulenza tributaria e di revisione (www.mgiworldwide.com).

Lo Studio parte con un gruppo di 41 professionisti tra dottori commercialisti, avvocati, revisori legali e analisti finanziari che porteranno sul mercato un’offerta di valore focalizzata alla costruzione e al sostegno delle operazioni di impresa di player italiani e stranieri che vogliano sviluppare il loro business. L’intento è di posizionarsi tra le firm di riferimento nell’attuale scenario fiscale e legale per capacità di intervento e di risposta ai bisogni sempre più complessi e di portata internazionale dei clienti legati a operazioni straordinarie e immobiliari, fiscalità nazionale e internazionale, incluso il transfer pricing e ogni aspetto che richieda una consulenza tributaria o in materia di diritto commerciale e societario. Particolare focus viene rivolto anche al contenzioso: tributario - in particolare in materia di fiscalità internazionale - e civile per le attività societarie e di impresa e i relativi contratti.

La mission di mgi creo+ vive nell’acronimo del suo nome: Competence, Reliabilty, Empathy e Optimization. Il nome stesso, traduzione in latino di “creare”, vuole richiamare l’essenza di una realtà professionale che non si limita ad eseguire, ma che si impegna ad utilizzare le norme tributarie e di impresa per creare soluzioni che trasformino i vincoli normativi in opportunità per sviluppare e proteggere le attività di impresa.

Le diverse competenze ed esperienze che opereranno in sinergia per creare dunque nei confronti dei clienti un valore aggiunto rappresentato dal simbolo + , sono quelle provenienti da tre diverse storiche realtà professionali milanesi: ABCF Associati (dal 2012), MGI De Leone-Triunfo-Galloni & Associati (dal 1957) e PG&Partners (dal 2004). L’unione catalizzerà in modo più efficace saperi multidisciplinari per offrirli sul mercato con formulazioni più competitive, grazie anche alla cornice internazionale offerta dal network di appartenenza. Attraverso le parole del Comitato Esecutivo, di cui fanno parte Marco Petrucci (Presidente), Giovanni Triunfo (Tesoriere) e Aldo Bellet (Segretario):

“Integrarsi in un unico soggetto giuridico è stata l’evoluzione naturale di una collaborazione già in corso da anni. Oltre che consentirci di ampliare la gamma dei servizi offerti ai nostri clienti, le sinergie derivanti da questa integrazione ci consentono di liberare maggiori risorse per gli investimenti in nuove tecnologie, aspetto ormai cruciale per poter competere sul mercato dei servizi professionali, e rafforzare la nostra presenza nel network MGI. Aumentando sia le nostre dimensioni, sia la gamma di servizi offerti, potremo aumentare la collaborazione con i nostri colleghi all’estero. Questo progetto è aperto all’inclusione anche di altri studi e professionisti che offrano servizi professionali complementari ai nostri. Per agevolare il raggiungimento di questo obiettivo a breve, non appena verrà completata l’emanazione delle norme che renderanno neutre ai fini fiscali le operazioni di aggregazione di Studi Associati in Società Tra Professionisti, muteremo la nostra forma giuridica da Studio Associato in Società Tra Professionisti”.

La comunanza di visione investe anche i criteri di crescita dello Studio, che già nel breve periodo punterà su un’organizzazione aziendale evoluta, con il potenziamento della specializzazione dei propri dipartimenti e un maggiore impegno a livello di responsabilità sociale e ambientale. In questi ambiti lo Studio offrirà anche formazione per lo sviluppo economico e sociale del territorio, oltre a destinare parte delle proprie risorse ad attività “pro-bono” e di advocacy per la diffusione di un’etica professionale e per la creazione di ambienti lavorativi in cui ogni persona si senta a proprio agio e sia motivata a crescere.