Milano e l'ANF: 18-19-20 maggio, 3 giornate di appuntamenti unici

L'Associazione Nazionale Forense organizza, presso il "Salone Valente" in Milano, via Freguglia n. 14, per i giorni 18, 19 e 20 maggio 2023, l'evento Conferenza di mid term dal titolo " Perché Diritto. Motivazione culturale ed esercizio della Professione Forense" , al fine di sintetizzare il percorso svolto e quello ancora da svolgere, a favore di tutti gli iscritti e dei colleghi.

In occasione di tale ricorrenza l'Associazione ha ritenuto di voler celebrare l'evento con un momento di riflessione su tre giornate, nelle quali affrontare i temi dell'accesso alla professione, della legge professionale, dell'intelligenza artificiale e dell'organizzazione nell'esercizio della professione.

Il programma della tre giorni milanesi prevede per GIOVEDI' 18 maggio in apertura i saluti istituzionali con la presenza di

Avv. Antonino La Lumia Presidente COA MI

Dott. Attilio Fontana Presidente Regione Lombardia

Avv. Giuseppe Sala Sindaco di Milano

Dott. Fabio Roia FF del Tribunale di Milano

Dott. Giuseppe ONDEI Presidente della Corte di Appello di Milano

Avv. Carmela Milena Liuzzi Presidente Consiglio Nazionale ANF

Seguirà la prima delle quattro tavole rotonde, sul tema: LEGGE PROFESSIONALE

•Coordina: Avv. Giampaolo Di Marco

•Presentazione dei lavori: Avv. Carmela, Milena Liuzzi

Interventi previsti:

Avv. Antonino La Lumia Presidente COA MI

Avv. Giampaolo Di Marco Segretario Generale ANF

On. Avv. Francesco P. Sisto Senatore della Repubblica FI, Viceministro Giustizia

Avv. Francesco Greco Presidente Consiglio Nazionale Forense

Avv. Valter Militi Presidente Cassa Nazionale di Previdenza e assistenza Forense

Avv. Mario Scialla Coordinatore Organismo Congressuale Forense

Dott. Gaetano Stella Presidente Confprofessioni

Rappresentanti Associazioni Forensi

Avv. Francesco Paolo Perchinunno AIGA

Avv. Antonio de Notaristefani di Vastogira e di Unione Nazionale Camere Civili Avv. Elisa Demma Presidente FF di MF

Avv. Tatiana Biagioni AGI

Le altre tavole rotonde:

VENERDI' 19 MAGGIO '23 – MATTINO : INTELLIGENZA ARTIFICIALE

• Coordina: Avv. Maria Gabriella SAIA e Avv. Giampaolo di Marco

• Presentazione dei lavori: Avv. Alessandro Numis

Interventi previsti:

Prof. Michele Tempesta Dottore di Ricerca in scienze giuridiche, Università di Parma

Prof. Eduardo Carlo Raffiotta Università di Milano Bicocca

Prof. Avv. Carlo Berti Università di Bologna

Prof. Giovanni Ziccardi Università degli studi di Milano

Avv. Marilù Capparelli Google Italia

Andrea Prosperi AWS Amazon Web Service

Rappresentante del Ministero degli Interni

VENERDI' 19 maggio '23 – POMERIGGIO ORGANIZZAZIONE PROFESSIONE

•Coordina: Avv. Nicoletta Grassi

•Presentazione dei lavori: Avv. Carmela, Milena Liuzzi

Interventi previsti

Dott. Andrea Ragazzini Dottore Commercialista Manager della sostenibilità ed esperto in rendicontazione integrata

Dott. Arturo Gulinelli Commercialista

On.le avv. Ylenia Lucaselli Deputato della Repubblica FDI, Capogruppo Comm. Bilancio

Dott.ssa Silvia Lumediluna Amministratrice Delegata Assita spa

Dott. Franco Valente Direttore Fondo Professioni

Intervento programmato

Prof. Claudio Rorato Politecnico di Milano

SABATO 20 MAGGIO 2023 – MATTINO ACCESSO ALLA PROFESSIONE

• Coordina: Avv. Giovanni Bertino

• Presentazione dei lavori: Avv. Rossella Gasparini

Interventi previsti

On.le Pierantonio Zanettin Senatore della Repubblica FIOn.le Valentina D'Orso Deputato della Repubblica M5SDott. Luca Paone Consigliere Nazionale dei Consulenti del Lavoro Dott. Paola Piantedosi Avvocato e Dottore Commercialista Avv. Susanna Pisano Presidente Confprofessioni Sardegna

18-19-20 maggio - 3 giornate di appuntamenti UNICI, il programma completo