MinervaHub acquisisce interlinea 2. Gli studi coinvolti

Carlotta Giani, Giulia Contestabile

Legance e Giovannelli e Associati hanno assistito MinervaHub S.p.A., la nuova realtà industriale italiana specializzata in finiture, materiali e processi all’avanguardia per accessori fashion & luxury, nell’acquisizione del 100% di Interlinea 2 S.r.l., innovativa azienda con sede a Altivole nei pressi di Treviso.



Interlinea 2 opera al servizio dei principali Brand alto-di-gamma quale partner altamente qualificato nello sviluppo e nella produzione di accessori e particolari tecnici per calzature, accessori e abbigliamento, con particolare specializzazione su alcuni segmenti di filiera ad alto tasso tecnologico.



Con questa nuova acquisizione entrano nel gruppo MinervaHub ulteriori straordinarie competenze al servizio del più elevato “bello e ben fatto” in Italia, con l’obiettivo di implementare ulteriormente il modello Artisan Idustrial di piattaforma integrata al servizio dei principali player dell’alto di gamma.



Lo Studio Legale Giovannelli e Associati ha seguito gli aspetti legali relativi all’acquisizione, con un team coordinato dal partner Matteo Colombari e composto dalla senior associate Giulia Contestabile e dal trainee Edoardo Pietricola.



Legance ha assistito MinervaHub per i profili connessi al reinvestimento dei soci-venditori con un team composto dal senior partner Filippo Troisi, dal senior counsel Stefano Bandini, dalle senior associate Carlotta Giani e Isabella Antolini e dall’associate Elettra Prati, nonché dal counsel Emiliano Torresan e dall’associate Cristina Roagna per i profili giuslavoristici.



Interlinea 2 è stata assistita da Roberto Palumbo per Palumbo Consulting quale strategic advisor e dallo studio legale Lexco con i senior partners Luca Marotta e Paolo Selvestrel per gli aspetti legali relativi alla cessione della partecipazione e al reinvestimento.