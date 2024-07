Misure cautelari personali sindacabili in Cassazione anche per l’impiego dei criteri di legge da parte del giudice di merito

L’ordinanza che applica le misure cautelari di carattere personale può essere sindacata in sede di Cassazione per quel che riguarda le modalità di applicazione dei criteri previsti dalla normativa per la valutazione delle risultanze probatorie. Lo afferma la Corte di Cassazione con la sentenza n. 25049 depositata il giorno 25 Giugno 2024

Il caso di specie trae origine dall’emissione di un ordinanza da parte del Tribunale del riesame che di Catanzaro che applicava la misura degli arresti domiciliari...