Molinari e Herbert Smith Freehill Kramer nell’operazione di finanziamento da 200 milioni di euro nel Gruppo Saviola

Andrea Taurozzi, Emanuela Da Rin

Molinari e Herbert Smith Freehills Kramer sono gli studi legali coinvolti nell’operazione avente ad oggetto la concessione di un finanziamento pari a complessivi 200 milioni di euro in favore del Gruppo Saviola, leader internazionale nella produzione di Pannelli Ecologici e soluzioni sostenibili per l’arredo, che ha visto coinvolta Banca Finint, nel ruolo di arranger e loan & Sace Agent, nonché un pool di banche finanziatrici composto da UniCredit, Banco BPM, Banca Monte dei Paschi di Siena, Banco di Desio e della Brianza, Crédit Agricole Italia, BPER Banca e Banca Popolare di Sondrio.

Molinari ha assistito il borrower con un team coordinato dal partner Andrea Taurozzi e composto dall’associate Daria Davoli e dal trainee Elia Cossu Lunesu.

Herbert Smith Freehills Kramer ha assistito il pool di banche con un team composto dalla partner Emanuela Da Rin, dall’of counsel Federico Cocito e dall’associate Martina Scicolone.

La direzione Corporate & Investment Banking di Banca Finint è stata coinvolta nell’operazione con un team composto da Nicolò Andreotti (Head of Lending & Debt Advisory) e Marco Giaretta (Head of Minibond & Direct Lending), coordinati da Simone Brugnera (Head of Corporate Debt).

L’operazione è stata altresì seguita dal team Finance del Gruppo Saviola, guidato da Luigi Cortellazzi (Head of Finance), con il supporto di Giuseppe Lotta (Finance Specialist).