Molinari si rafforza su M&A e Real Estate con l’ingresso di Almini. Matteo Almini entra a far parte dello Studio in qualità di equity partner Molinari annuncia l’ingresso di Matteo Almini, in qualità di equity partner, con un team composto da Daniele Sotgiu, che assumerà la qualifica di managing counsel, e dall’associate Silvia Lazzaretti.