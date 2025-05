Morri Rossetti & Franzosi: Pacchiarotti e Di Alberto nuovi Equity Partner

Fabrizio Pacchiarotti, Alberto Di Alberto

Morri Rossetti & Franzosi annuncia la nomina a Equity Partner degli Avv.ti Fabrizio Pacchiarotti e Alberto Di Alberto. Le promozioni rientrano nel quadro di crescita dello Studio, che punta sul rafforzamento dei team interni e sulla valorizzazione dei professionisti che nel tempo hanno contribuito allo sviluppo della struttura e delle relazioni con i clienti.

Pacchiarotti, entrato in Studio nel 2003, guida il dipartimento di Contenzioso Tributario, occupandosi di assistenza nelle fasi di verifica, accertamento e gestione delle controversie fiscali. Nel corso degli anni ha seguito numerosi procedimenti di rilievo per imprese italiane e gruppi multinazionali, acquisendo una consolidata reputazione nel settore del tax litigation.

Di Alberto, da oltre dieci anni in Studio, è specializzato in Contenzioso Commerciale e Societario. Assiste aziende italiane e internazionali in controversie relative a contratti di appalto, compravendita, locazioni commerciali, distribuzione e concorrenza sleale, oltre a ricoprire il ruolo di arbitro in procedimenti articolati. Nel tempo ha maturato una solida esperienza nella gestione di contenziosi di elevata complessità.

«La promozione di Fabrizio e Alberto rappresenta un passaggio naturale e meritato», commentano Stefano Morri e Davide Rossetti, Founding Partner dello Studio. «Entrambi incarnano i valori dello Studio, unendo competenza tecnica, spirito collaborativo e capacità di visione. Sono cresciuti con noi, contribuendo concretamente alla nostra evoluzione e diventando punti di riferimento per i team e per i clienti. La loro crescita rafforza il nostro posizionamento e conferma il ruolo centrale delle persone nelle nostre strategie di sviluppo».