MSC acquisisce il 50% di Italo: gli studi coinvolti

Filippo Modulo, Maria Pia Palma, Carlo Montagna e Matteo Sica Fiorillo









Mediterranean Shipping Company (MSC), società globale di trasporti e logistica, attraverso la società controllata SAS Shipping Agencies Services, ha annunciato di aver firmato un accordo vincolante per acquisire una quota di circa il 50% in Italo - Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A da Global Infrastructure Partners (GIP), importante investitore indipendente attivo nel settore delle infrastrutture.



Il completamento dell’operazione è soggetto al soddisfacimento delle consuete condizioni, tra cui l’ottenimento delle autorizzazioni regolamentari e di concorrenza nelle giurisdizioni interessate.



Chiomenti ha assistito MSC con un team guidato dal Partner Filippo Modulo (in foto) e composto dalla managing associate Maria Pia Palma (in foto), dagli associate Filippo Maria Pietrosanti, Simone D’Ettorre e Federica Turetta per profili societari e dal Counsel Andrea Martino per i profili finance; dall’of Counsel Antonino Guida e dal Counsel Gian Gualberto Morgigni per i profili fiscali; dai partner Guido Bellitti e Isabella Perego per le analisi antitrust; dal partner Giulio Napolitano e dell’associate Luca Masotto per gli aspetti golden power.



PedersoliGattai ha assistito GIP, per gli aspetti di diritto italiano, con un team guidato dal Partner Carlo Montagna (in foto) e composto dagli associates Francesca Pietanza, Matteo Sica Fiorillo (in foto), Lorenzo Santambrogio e Francesca Luvisotti per i profili societari; dal Partner Silvia D’Alberti e dagli associate Massimiliano Pizzonia e Anna Lizzi per i profili regolamentari, antitrust e golden power. GIP è stata assistita da Weil, Gotshal & Manges per gli aspetti di diritto inglese.