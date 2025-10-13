MYGO premiata agli Oscar del FinTech per le migliori soluzioni LegalTech e Compliance
MYGO S.r.l., eccellenza italiana nel settore LegalTech, ha ricevuto oggi al FinTech Awards il prestigioso premio “Migliori soluzioni LegalTech e Compliance” in riconoscimento della costante innovazione nella digitalizzazione dei processi legali e della compliance aziendale.
Si tratta ormai della 5ª edizione dell’evento, ormai tra gli appuntamenti più autorevoli nel panorama italiano della finanza e della tecnologia, che si terrà nella splendida cornice di Villa Marigola a Lerici, nel Golfo della Spezia...