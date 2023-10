Nasce Consultant, la nuova società partecipata da Lexant

Andrea Arnaldi









Consultant è la neonata società partecipata da Lexant che, grazie all’esperienza di partner con radicata esperienza nel settore Tax, consolida e rafforza la propria capacità d’intervento nell’area dei servizi fiscali, delle operazioni straordinarie e del diritto societario.



Coordinata da Andrea Arnaldi, socio fondatore di Lexant e da Maurizio Solaro, commercialista partner di EBT Consulting, Consultant è un team di specialisti con competenze ed abilità trasversali idonee a supportare le imprese nella risoluzione della crisi aziendale, nel passaggio generazionale e nella ricerca di modelli di business competitivi. La nuova società avrà anche una divisione esclusivamente dedicata alla gestione dei crediti bancari NPE.



“Consultant nasce già come Società Benefit per offrire servizi di consulenza altamente professionali, rivolgendoci alle imprese nella situazione di risolvere e ottimizzare le diverse attività dei processi aziendali” dichiarano Andrea Arnaldi e Maurizio Solaro, i due Senior Advisor. “La nuova sede toscana e il nuovo braccio dedicato alla fiscalità fanno di Consultant un partner strategico per accompagnarle, con l’attenzione ai valori ESG, nel loro percorso di crescita”.



Con Consultant, Lexant potrà beneficiare di una presenza anche in Toscana, regione dall’importante tessuto imprenditoriale, con un ufficio centrale nella zona della stazione Maria Novella a Firenze, in via Lavagnini.