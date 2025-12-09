Nasce Everest, il nuovo progetto di aggregazione di Vam Investments. Gli studi coinvolti

Silvestri (Legance)-Pallucchini Wrede (Lawal)-Calvi Di Coenzo (Avvocatidiimpresa)-Pelloso (L&B Partners)-Sola (Gatti Pavesi Bianchi)-Zugolaro (Pirola)-Balzano (Orrick) Cuomo

Vam Investments, operatore di private equity specializzato in operazioni di

buyout e piattaforme di consolidamento, ha appena siglato il closing per l’acquisizione di cinque società italiane (Garolfi, Starter Energy, Guidi Impianti, Solarys e Omnia Energy 3) attive nella progettazione, installazione e gestione di impianti di produzione elettrica ed HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning) per le imprese. Dalla combinazione delle cinque società nasce il gruppo Everest, piattaforma che ha l’obiettivo di diventare il leader nazionale nell’offerta di servizi alle imprese per la transizione energetica.

Vam Investments e Everest sono stati assistiti in tutto l’articolato processo da DWF in qualità di legal advisor, con un team guidato dal partner e head of Corporate, M&A e Private Equity Luca Cuomo e composto dal counsel Giacomo Romiti, il senior associate Alberto Sieli e dagli associate Giulia Santi, Natale Galluzzo, Maria Caterina Signorini e Federica Boscolo. Gianni Vettorello e il suo team hanno seguito i profili relativi al finanziamento bancario mentre i profili giuslavoristici sono stati seguiti da Giorgio Manca e il suo team.

Legance si è occupato della definizione della struttura, dell’attività di due diligence fiscale, e degli altri aspetti fiscali dell’operazione, sotto la guida del senior partner Andrea Silvestri, con un team coordinato dal senior counsel Paolo Ronca e composto dal senior associate Michele Barcellona e dall’associate Carlo Donnini.

I fondatori di Everest sono stati assistiti da Paolo Cerina di Cerina Studio Legale.

I soci di Garolfi sono stati affiancati per tutti gli aspetti legali dallo studio LawaL Legal & Tax Advisory con un team composto dai partner Marco Pallucchini Wrede e Roberta Mollica e dall’ associate Emanuele Francesco Rizzuti.

I soci di Starter Energy sono stati seguiti da Avvocatidiimpresa con il partner Alberto Calvi di Coenzo per la parte legale e dallo Studio Della Volta, con il name partner Paolo Della Volta, per la parte finanziaria e fiscale.

I soci di Solarys sono stati assistiti da L&B Partners Avvocati Associati STA SpA in relazione a tutti gli aspetti legali dell’operazione, con un team guidato dal partner Davide Pelloso e composto dal counsel Riccardo Marini e dall’Associate Salvatore Cuomo.

I soci di Omnia Energy 3, Europe Capital Partners VII si è avvalsa di CS & Associati per coordinare le attività connesse alla cessione della partecipazione.

Gatti Pavesi Bianchi Ludovici ha assistito Europe Capital Partners VII per le attività connesse alla cessione della partecipazione in Omnia Energy 3 con un team composto dall’equity partner Andrea Giardino con il partner Filippo Sola e l’associate Marina Orlando.

Pirola Pennuto Zei & Associati ha assistito Omnia Immobiliare e i fratelli Stephane e Nicolas Moretti, per gli aspetti legali, con un team guidato dal partner Yuri Zugolaro, coadiuvato dall’associate partner Lorenzo Destro e dal counsel Davide Rubino.

Orrick, con un team composto dalla partner Marina Balzano, dall’of counsel Giulio Asquini, dall’associate Claudia Loriggio e dalla trainee Elisa Zaccaria, ha assistito Banco BPM, Crédit Agricole Italia, Intesa Sanpaolo, Banca Ifis, BPER Banca, Cherry Bank e Banca Sella, in qualità di mandated lead arranger, bookrunner e finanziatrici, nonché Crédit Agricole Italia, in qualità di banca agente, nella predisposizione e negoziazione della documentazione finanziaria.